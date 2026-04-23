Falschaussage im U-Ausschuss: Hanger wird nicht ausgeliefert

Der Nationalrat wird den ÖVP-Abgeordneten Andreas Hanger nicht "ausliefern". Im Immunitätsausschuss wurde Donnerstag früh beschlossen, dem Ansinnen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt nach einer behördlichen Verfolgung wegen Falschaussage nicht zuzustimmen.

FPÖ und Grüne hätten eine "Auslieferung" befürwortet. Die Koalition befand jedoch, dass ein Zusammenhang zwischen der inkriminierten Handlung und der politischen Tätigkeit des Abgeordneten besteht.