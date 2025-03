Falschaussage-Prozess: Nächste Etappe in der Berufung von Ex-Kanzler Kurz

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat ihre Stellungnahme zu den Rechtsmitteln beim OLG abgeliefert, die nun geprüft wird. Auch die Verteidiger bekommen die Stellungnahme und dürfen sich dazu äußern. Dass sie das tun, davon ist auszugehen.

Dabei hat Kurz' Anwalt Otto Dietrich in den von ihm eingebrachten Rechtsmitteln (150 Seiten plus Anhänge, insgesamt 600 Seiten) schon recht ausführlich argumentiert, warum der Schuldspruch aus seiner Sicht falsch sei. Ein Kernpunkt ist aus seiner Sicht, dass gar keine Falschaussage vorliegt, weil man in einem parlamentarischen U-Ausschuss - anders als bei einer Aussage vor Gericht - nicht vollumfänglich aussagen müsse. Sprich: Einzelheiten zu verschweigen, sei kein Verbrechen. Bei den inkriminierten Aussagen des Ex-Kanzlers ist es damals, im Juni 2020, um seine Rolle bei der Einrichtung der Staatsholding ÖBAG gegangen.