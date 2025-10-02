Fall Anna: Nach Freisprüchen meldet sich Wiener OLG zu Wort

Nach den in der Vorwoche am Wiener Landesgericht gefällten, nicht rechtskräftigen Freisprüchen für zehn Jugendliche, denen geschlechtliche Handlungen mit einer Zwölfjährigen angelastet worden waren, hat sich am Donnerstag das Wiener Oberlandesgericht (OLG) zu Wort gemeldet. "Teile der Medienberichterstattung und der öffentlichen Reaktionen auf das Urteil weichen wesentlich vom tatsächlichen Verfahrensablauf und den rechtlichen Grundlagen ab", hieß es in einer Aussendung. Diese "Falschinformationen" hätten sogar zu Drohungen gegen den vorsitzenden Richter geführt, gab OLG-Präsidentin Katharina Lehmayer zu bedenken. In einem Rechtsstaat sei die Richterschaft strikt und ausschließlich an das Gesetz gebunden, ihre Urteile kämen "nach sorgfältiger Würdigung ausschließlich auf Basis der in der Hauptverhandlung aufgenommenen Beweise" zustande: "Öffentlicher Druck oder mediale Erwartungshaltungen haben ebenso außer Betracht zu bleiben wie andere sachfremde Erwägungen oder persönliche Wertvorstellungen."

Im konkreten Fall war aus Opferschutzgründen die Öffentlichkeit vom Großteil der Hauptverhandlung ausgeschlossen worden. Dem Gericht, aber auch Medienschaffenden, die von der Verhandlung berichtet und zumindest in groben Zügen den Inhalt von nicht öffentlichen Zeugenaussagen und Sachverständigengutachten mitbekommen hatten, war es untersagt, Informationen aus nicht öffentlichen Verfahrensteilen zu verbreiten. "Gerade deshalb können in der öffentlichen Diskussion unrichtige Eindrücke entstehen", stellte Lehmayer in diesem Zusammenhang klar.