Ex-Kanzler Nehammer zur Befreiung Tal Shohams: „Ein Wunder“

Karl Nehammer hat ihn nicht ganz durchgehalten, seinen Vorsatz vom 6. Jänner: Es war der Tag, an dem der ÖVP-Chef und Bundeskanzler alles hinter sich lassen wollte – er überließ Partei und Regierung anderen.

Emotional beschrieb Nehammer seine Rolle bei den Verhandlungen über die Freilassung der österreichisch-israelischen Geisel Tal Shoham. „Es ist ein Wunder“, sagte Nehammer über die Befreiung, an der nicht nur heimische Nachrichtendienste und Außenministerium, sondern auch andere Länder, von Brasilien bis Indien, ihren Anteil gehabt hätten. Nehammer ließ keinen Zweifel, auf welcher Seite Österreich steht – nämlich auf jener der Geiseln.

Was die Innenpolitik angeht, hat Nehammer gehalten. Aber ganz ohne Interviews schafft er es dann doch nicht. Montagabend meldete sich der frühere Kanzler auf Puls24 zu Wort.

Hamas-Umgang sei "entwürdigend und entmenschlichend"

Der Umgang der Hamas mit den Entführten und ihren Familien sei „entwürdigend und entmenschlichend“. Dessen ungeachtet müsse alles getan werden, um den der Konflikt beizulegen. Nehammer machte auch klar, wie tief die Verstörung in der Bevölkerung Israels sitzt. Denn an den Terror-Anschlägen seien ausgerechnet Palästinenser und Araber beteiligt gewesen, die vermeintlich friedlich mit den Israelis zusammengelebt und deren Kinder in israelischen Spitälern behandelt worden seien. „Da stellt sich die Frage: Wem kann man noch trauen?“