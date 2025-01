Ex-Kanzler gründet Firma: Karl Nehammer wird Berater

Einziger Gesellschafter ist demnach Nehammer selbst. Anbieten will der gelernte Kommunikationscoach strategische Beratung und allgemeines Consulting.

Am Dienstag unterschrieb Nehammer seinen politischen Ausstieg

Erst am Dienstag, rund zwei Wochen nach seinem Rücktritt als Bundeskanzler und ÖVP-Chef, hat sich der 52-Jährige via Social Media zu Wort gemeldet.

Für ihn beginne "ein neuer Lebensabschnitt. Durch das Zurücklegen meines Nationalratsmandats beende ich meine aktive politische Arbeit", so Nehammer in seinem Posting. Auf dem dazugehörigen Bild ist er an einem Tisch sitzend, den politischen Ausstieg unterschreibend, zu sehen.