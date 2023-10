Ex-Bundesratspräsident Helmut Kritzinger gestorben

Kritzinger saß acht Monate im Gefängnis

Im Zuge des Südtiroler Freiheitskampfes, der sich 1961 in der sogenannten "Feuernacht" entlud, war Kritzinger wegen angeblicher "antinationaler Propaganda" von italienischen Sicherheitskräften festgenommen worden. Er saß acht Monate im Gefängnis und floh 1962 aus Angst vor einer erneuten Verhaftung zu Fuß nach Nordtirol.

Dort gründete er später im Auftrag des damaligen Landeshauptmanns Eduard Wallnöfer (ÖVP) den Tiroler Seniorenbund. Dieser zählt heute 23.000 Mitglieder, hieß es in einer Aussendung der Organisation.

"Mit Helmut Kritzinger verlieren wir einen ganz großen Tiroler, der ein zutiefst politischer Mensch war und dem die Anliegen der Senioren sowie die enge Kooperation des Bundeslandes Tirol mit Südtirol in der Euregio Tirol eine Lebensaufgabe war", wurde Seniorenbund-Landesobfrau Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP) in einer Aussendung zitiert. Kritzinger werde vor allem wegen dessen "unermüdlichen selbstlosen Einsatzes und seiner Bescheidenheit" in Erinnerung bleiben.