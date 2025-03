Europarat: Österreich soll Arbeitsmarkt für Asylbewerber öffnen

Experten des Europarates haben Österreich empfohlen, Asylbewerbern den Zugang zu Arbeitsmarkt , Berufsausbildung und Deutschkursen zu erleichtern, damit sie nicht so leicht Opfer von Menschenhandel werden.

Dies geht aus einem Bericht der Arbeitsgruppe GRETA hervor, der am Dienstag in Straßburg veröffentlicht wurde. In der bereits vierten Evaluationsrunde werden Österreich Fortschritte im Kampf gegen Menschenhandel attestiert.

Laut dem Bericht ist die Opferzahl mit rund 120 pro Jahr "relativ stabil", wobei bei Männern und im Arbeitsbereich ausgebeuteten Personen ein Zuwachs registriert worden sei.

Immer stärker würden Opfer auch über das Internet oder soziale Medien angeworben, so der Bericht, der sich auf den Zeitraum von 2020 bis 2024 bezieht. Im Dezember 2023 hatten die Europarats-Experten auch Österreich besucht. Sie loben insbesondere, dass bei der Erstellung des nationalen Aktionsplans für den Kampf gegen Menschenhandel die GRETA-Empfehlungen berücksichtigt worden seien.