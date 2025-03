Asylwerber leisteten 250.000 Stunden gemeinnützige Arbeit

Asylwerber haben seit vergangenen Juli knapp 250.000 Stunden an gemeinnütziger Arbeit geleistet. Das geht aus einer Aufstellung des Innenministeriums hervor. 70 Prozent der in der Grundversorgung des Bundes untergebrachten Flüchtlinge gingen Aufgaben wie Grünflächenbetreuung nach. Die übrigen verweigerten entsprechende Jobs und mussten so mit gekürztem Taschengeld leben.

Die entsprechende Regelung gilt seit vergangenem Sommer für in der Grundversorgung des Bundes untergebrachte Flüchtlinge. 3.115 von ihnen wurden tätig und leisteten insgesamt knapp eine Viertel Million an Arbeitsstunden. 210 Personen wollten sich nicht beteiligen. Gezwungen werden können sie nicht, sehr wohl kann ihnen aber ein Teil des Taschengelds von 40 Euro im Monat gestrichen werden.