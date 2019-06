EU-Mandatar Reimon will für die Grünen ins Parlament

Auch am Grünen Bundeskongress wollte sich Reimon nicht mehr für ein Mandat bewerben - bis jetzt. Anstatt wie geplant seine Dissertation abzuschließen, Bücher zu schreiben und den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, will der Grüne Social-Media-Profi - auf Facebook folgen ihm 20.000, auf Twitter sogar 70.000 Menschen - jetzt doch in der Politik bleiben.

Als entscheidende Punkte für diese Planänderung gibt Reimon einerseits die Ibiza-Affäre an, andererseits aber auch die bevorstehenden Verhandlungen eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay ( Venezuela ist auch Mitglied des Mercosur, derzeit aber suspendiert, Anm.).