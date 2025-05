Regierung will Songcontest als "Visitenkarte für Österreich" nutzen

Wo genau die Veranstaltung stattfindet, das wird sich erst entscheiden. Gewiss ist, dass die Austragung Geld kostet. Geld, das nicht nur der ORF bereitstellen wird müssen, sondern auch die Bundesregierung. Und das alles in wirtschaftlich schwierigsten Zeiten. Österreich befindet sich bekanntlich in der längsten Rezession seit dem II. Weltkrieg.

Den Wochenbeginn nutzen die Spitzen von ÖVP , SPÖ und Neos mit ORF-Generaldirektor Roland Weißmann , den dritten ESC-Sieg Österreichs nach Udo Jürgens (1966) und Conchita Wurst (2014) in seiner wirtschaftlichen und kulturellen, ideellen wie individuellen Bedeutung zu untermauern. Denn der Sieg von Countertenor JJ in Basel bedeutet automatisch, dass Österreich 2026 den 70. Eurovision Song Contest ausrichten wird.

So empfängt Österreich einen Song-Contest-Gewinner

Für Bundeskanzler Christian Stocker wird der ESC eine Gelegenheit einer "Visitenkarte Österreichs in die Welt". Und zwar wirtschaftlich wie kulturell. JJs Beitrag "Wasted Love" sein ein "ganz besonderer, der die Vielfältigkeit der Musik gezeigt hat" - und wie erfolgreich eben diese Vielfalt sein kann.

Daran schließt auch SPÖ-Chef und Vizekanzler in seinem Statement vor Medienvertretern an. "Wir haben alle ein bissl gewonnen", so Andreas Babler. Der Künstler JJ habe mit seinem Auftritt unter Beweis gestellt, dass es keine Widersprüche geben muss zwischen Hochkultur und Popmusik, sondern Verbindendes darin geben kann.