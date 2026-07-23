Mehrheit will Erbschaftssteuer für Millionenvermögen

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Die Österreicher sprechen sich laut einer aktuellen Umfrage des Gallup-Instituts zwar überwiegend für eine Erbschafts- und Schenkungssteuer aus (in Summe 59 Prozent). Die Mehrheit der 1.000 Befragten (49 Prozent) ist aber dafür, dass eine solche Steuer erst bei größeren Erbschaften und Schenkungen ab rund 1 Mio. Euro greift. Zehn Prozent sind für solche Steuern unabhängig von der Höhe des Vermögens, 36 Prozent lehnen diese grundsätzlich ab, 5 Prozent machten keine Angaben.

Für eine Besteuerung großer Erbschaften und Schenkungen sind vor allem Anhängerinnen und Anhänger der Grünen (66 Prozent) und der SPÖ (63). Aber auch 51 Prozent der Neos-, 46 Prozent der ÖVP- und 41 Prozent der FPÖ-Anhängerinnen und -Anhänger befürworten sie. Die grundsätzliche Ablehnung einer Erbschafts- und Schenkungssteuer ist bei FPÖ-Anhängerinnen und Anhängern (50 Prozent) am stärksten ausgeprägt, gefolgt von jenen der ÖVP (39 Prozent). Eine Steuer auf alle Erbschaften und Schenkungen stößt in keinem politischen Lager auf nennenswerte Akzeptanz.