„Ich will liefern“: Schellhorn legt Studie zu Bürokratieabbau vor

150 weitere Maßnahmen zur Entbürokratisierung wollte Neos-Staatssekretär Josef Schellhorn vor dem Sommer vorlegen. ÖVP und SPÖ schoben dem einen Riegel vor. Stattdessen präsentierte Schellhorn am Donnerstag einen Entbürokratisierungsbericht, mit dem das Außenministerium im Februar das Wirtschaftsforschungsinstitut EcoAustria beauftragt hatte. Kostenpunkt: 15.467,67 Euro.

Welchen Erkenntniswert liefert der Endbericht? „Wir kommen vom Bauchgefühl in die Evidenz“, sagt Schellhorn bei seiner Pressekonferenz in Wien. Laut EcoAustria liegen die Bürokratiekosten der Unternehmen in Österreich bei rund 20 Milliarden Euro. Vor diesem Hintergrund habe man versucht abzuschätzen, welche „Wohlstandseffekte“ eine Verringerung der Bürokratiebelastung hätte.

Das wohl griffigste Ergebnis der Studie, der KURIER berichtete vorab: Würde Österreich „ehrgeizig“ deregulieren und seine Bürokratielast von 2027 bis 2032 auf das Niveau der Niederlande senken, würde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um rund 20 Milliarden Euro pro Jahr steigen. Doch auch eine moderate Senkung der Bürokratiekosten auf das Niveau der Schweiz brächte 2032 immer noch zusätzliche 6 Milliarden an Wachstum.