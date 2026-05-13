Eklat um beendete "Aktuelle Stunde" im Vorarlberger Landtag

Vorarlbergs Landtagspräsident Harald Sonderegger (ÖVP) hat am Mittwoch die "Aktuelle Stunde" im Landtag nach etwa 15 Minuten für beendet erklärt. Weil die Fraktionen zögerten, sich zu Wort zu melden, sprach Sonderegger ein Machtwort. Nach entrüsteten Reaktionen von SPÖ und Grünen wurde die Sitzung unterbrochen und erst nach 50 Minuten fortgeführt. Im Video wurde offenbar, dass es eine rechtzeitige Wortmeldung gab, eine Fortführung der Diskussion war aber nicht regelkonform.

Der Beginn der Landtagssitzung verlief unspektakulär. Neos-Abgeordnete Claudia Gamon sprach in der "Aktuellen Stunde" zum von ihrer Fraktion gewählten Thema "Mut zur Reform: Mit zwei starken Spitalsstandorten Vorarlbergs Gesundheitsversorgung 2040 sichern!", im Anschluss daran nahm ÖVP-Abgeordnete Julia Berchtold Stellung. Dann rückte Sonderegger in den Mittelpunkt. Weil er keine weitere Wortmeldung erkennen konnte, stellt er fest: "Ich habe lange genug gefragt, die 'Aktuelle Stunde' ist hiermit beendet." Zuvor hatte er noch auf "dieses Spielchen, dass man immer wieder warten muss auf Wortmeldungen" verwiesen. SPÖ und Grüne reagierten erzürnt und reklamierten heftig: Ihre Abgeordneten Reinhold Einwallner (SPÖ) und Eva Hammerer (Grüne) hätten sich rechtzeitig gemeldet.

Einwallner sah Skandal

Einwallner sprach - beim nun nächsten Tagesordnungspunkt - von einem Skandal und einer einzigartigen Beschneidung der Rechte der Abgeordneten. Er empörte sich über Sonderegger ("Ich kann Sie als Landtagspräsident nicht mehr ernst nehmen") und ignorierte mehrere Rufe zur Sache, bis ihm das Wort entzogen wurde. Hammerer wies den Vorwurf, Spielchen zu spielen, zurück - es sei ein normaler Vorgang in einem Parlament, dass man schaue, wer sich sonst noch melde und inzwischen abwarte. "Zu welcher Zeit in der Geschichte hat man zu solchen Maßnahmen gegriffen?", fragte sie. Auch ihr wurde das Wort entzogen.+