Einsichtsregeln in Eigentümer-Register waren verfassungswidrig

Die bis vor kurzem in Kraft gewesenen Regelungen zur Einsicht ins Register der wirtschaftlichen Eigentümer waren verfassungswidrig. Die dortigen Einschränkungen hätten gegen das Recht auf Informationsfreiheit verstoßen, stellte der Verfassungsgerichtshof in einer am Mittwoch veröffentlichten Entscheidung fest. Im konkreten Fall wollte ein Journalist des profil vom Finanzminister eine Auskunft über eine Gesellschaft, die EU-Sanktionen gegen Russland umgangen haben könnte.

Das Finanzministerium führt ein sogenanntes Register der Wirtschaftlichen Eigentümer. Im Unterschied zum Firmenbuch (in das auch zwischengeschaltete Firmen eingetragen sein können, Anm.) soll aus diesem hervorgehen, wer konkret hinter einer Gesellschaft steht. Die Unternehmen müssen diese Daten melden, unter anderem Journalisten haben bei Vorliegen eines berechtigten Interesses "im Zusammenhang mit der Verhinderung der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung oder der Durchführung von unmittelbar anwendbarer Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Union und Sanktionsmaßnahmen nach dem SanktG" einen Zugriff. Finanzministerium verweigerte die Einsicht In diesem Fall verweigerte das Finanzministerium 2023 dagegen die Einsicht, weil diese nur bestimmte im Gesetz aufgezählte Daten umfasste. Das Bundesverwaltungsgericht wies die Beschwerde des Journalisten dagegen ab. Nicht herausgegeben werden mussten etwa historische Daten sowie Angaben darüber, ob der wirtschaftliche Eigentümer von einem berufsmäßigen Parteienvertreter (z.B. Rechtsanwalt oder Notar) festgestellt und überprüft wurde oder ob der Eigentümer nicht festgestellt werden konnte.