Budget 2026: Defizit bleibt bei 4,2 Prozent – Bund besser, Länder schlechter

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat in seinem aktuellen „Gesamtstaatlichen Update 2026“ bestätigt, dass das Maastricht-Defizit im Jahr 2026 weiterhin bei 4,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erwartet wird. Im Vergleich zur ursprünglichen Budgetplanung verschiebt sich die Lastenverteilung des Defizits jedoch deutlich zwischen den Gebietskörperschaften. Verschiebung der Defizit-Verantwortung Laut dem Update verbessert der Bund seinen Saldo im Jahr 2026 um insgesamt rund 1,1 Milliarden Euro im Vergleich zur Budgetplanung vom Mai. Das Defizit des Bundes soll demnach auf 3,2 Prozent des BIP sinken.

Die positiven Änderungen im Bund sind unter anderem auf folgende Faktoren zurückzuführen: Verbesserungen durch neue Maßnahmen wie den Gehaltsabschluss (310 Mio. Euro) und die Pensionsanpassung (350 Mio. Euro).

Bessere Erträge aufgrund der Konjunktur, insbesondere höhere Steuereinnahmen und ALV-Beiträge (insgesamt 850 Mio. Euro). Diese Verbesserung im Bund kompensiert jedoch eine Verschlechterung in den anderen Sektoren von insgesamt rund 2 Milliarden Euro. Das Defizit der Länder und Gemeinden verschlechtert sich auf 0,9 Prozent des BIP für das Jahr 2026, was um 0,2 Prozentpunkte ungünstiger ist, als noch im Mai 2025 angenommen. Die Sozialversicherungsträger (SV-Träger) weisen ein Defizit von -0,1 Prozent aus. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Heißt: Der Gesamtstaat macht in Summe um eine Milliarde Euro höhere Schulden als geplant, der Budgetpfad wird allerdings laut Prognose von der verbesserten Konjunktur gerettet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist demnach 2026 um 20 Milliarden höher als im Budgetplan.

Die vor wenigen Tagen veröffentlichten Prognosen des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO) für 2026 zeigen ein gemischtes Bild: Das nominale BIP wird zwar mit 528,7 Mrd. Euro um 20 Mrd. Euro höher prognostiziert als zuvor.

wird zwar mit 528,7 Mrd. Euro um 20 Mrd. Euro höher prognostiziert als zuvor. Das reale Wachstum für 2026 wird jedoch auf 1,1 Prozent leicht nach unten korrigiert.

für 2026 wird jedoch auf 1,1 Prozent leicht nach unten korrigiert. Die Inflation steigt gegenüber der März-Prognose um 0,3 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent.

steigt gegenüber der März-Prognose um 0,3 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent. Die Zahl der registrierten Arbeitslosen wird im Jahresdurchschnitt um 9.000 Personen höher erwartet. Trotz der weiterhin hohen Defizitzahlen wird eine leichte Entspannung bei der Schuldenquote erwartet: Diese soll 2026 auf 83,1 Prozent des BIP sinken (zuvor 86,2 Prozent). Das BMF sieht die bereits beschlossenen Reform- und Investitionsmaßnahmen, etwa in Bildung, zur Erhöhung des Arbeitsangebots und zur Senkung der Defiziteinnahmenseite, weiterhin als in Plan.