Hält Budget 2025? Warum Marterbauer "zuversichtlich" ist

Hält der Budgetpfad der Bundesregierung, der heuer ein Defizit von 4,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) vorsieht, heuer? Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und Finanz-Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) haben am Donnerstag vor Journalisten über den aktuellen Budgetvollzug informiert.

Man wolle "alles auf den Tisch legen" und "möglichst transparent" sein, so Marterbauer. Er werde die Zahlen auch der EU-Kommission vorlegen. Die präsentierten Daten beziehen sich auf die Einzahlungen und Auszahlungen der ersten acht Monate des Bundes und die ersten beiden Quartale der anderen Gebietskörperschaften. Es bestehe also eine "gewisse Unsicherheit".

Länder, Gemeinden und Sozialversicherung verschlechtern sich

"Wir sind zuversichtlich, dass das Defizit von 4,5 Prozent für den Gesamtstaat eingehalten werden kann", sagt Marterbauer. Man werde zwar gesamtstaatlich bei einem Minus von 23,2 Milliarden Euro und damit eine Milliarde über dem prognostizierten Defizit (22,2 Milliarden Euro) liegen. Aber: Die verbesserte konjunkturelle Lage, die das nominelle BIP um 15 Milliarden Euro steigert, gleicht das laut Marterbauer aber aus. Insofern habe man auch ein bisschen Glück, meint der Minister.