Einmal Kiew – Wien, oder: Plötzlich (Gast-)Familie

Weil man in der Ukraine schon mit 16 maturieren kann, studiert Darina bereits – und zwar Medizin. Das geht momentan als Online-Fernstudium an der Uni in Kiew. Sobald das möglich ist, möchte Darina aber an die MedUni Wien wechseln.

Freunde aus der Ukraine sind keine hier, sagt Darina, mit ihnen hält sie über Instagram Kontakt. Mit ihren Eltern und dem großen Bruder telefoniert sie regelmäßig. In der Ukraine betreibt die Familie eine Autowerkstätte. Natürlich vermisst Darina ihre Familie. Trotzdem hat sie vor, vorerst in Wien zu blieben – zumindest einmal, um hier zu studieren, sagt sie. Ksenija Andelic vom SOS Kinderdorf geht indes davon aus, dass der Bedarf an Gastfamilien für unbegleitet Minderjährige aus der Ukraine steigen wird. Bewerbungen sind per Mail an ksenija.andelic@sos-kinderdorf.at möglich.