Einladung an Aktivisten? Vizekanzler Babler will Debatte "breiter anlegen"

"Free Gaza now", stand auf einem Transparent, das Aktivisten am Samstag von den Arkaden in der Felsenreitschule abrollten, um auf die humanitäre Lage im Gazastreifen aufmerksam zu machen. Die anwesende Politikerriege beschuldigten sie, „Blut an den Händen“ zu haben, weil sie tatenlos zusehe.

Ein politisch extrem heikles Thema – umso mehr überraschte es, dass Vizekanzler und SPÖ-Chef Andreas Babler, dessen Rede mit der Störaktion unterbrochen wurde, kurz darauf ein Social-Media-Video postete, in dem er eine Einladung an jene aussprach, „die hier die laute Stimme für die Lage der Zivilistinnen und Zivilisten in Palästina erhoben haben“, um dies zu erörtern.