Ein Zehntel der Angemeldeten kam nicht zur Sommerschule

Seit fünf Jahren gibt es in den letzten beiden Wochen der großen Ferien die Sommerschule. Ursprünglich sollten dort Kinder mit coronabedingten Lernrückständen unterstützt werden, seit 2022 steht sie allen offen. Ab nächstem Jahr soll sie für Schüler mit Deutschproblemen verpflichtend werden. Lehrervertreter halten das für nicht umsetzbar, schon jetzt gebe es ein Drittel No-Shows. Tatsächlich ist ein Zehntel der Angemeldeten nicht gekommen, zeigen Zahlen des Bildungsressorts.

Mit Beginn der Sommerschule im Osten am 18. August hatten sich 39.500 Schülerinnen und Schüler für das Lernangebot angemeldet. Die Zahl stieg danach durch Kinder, die ohne vorherige Anmeldung erschienen sind und nachgemeldet wurden, noch einmal auf über 41.100 an. Tatsächlich am Unterricht teilgenommen haben 37.400, hieß es am Freitag auf Anfrage der APA aus dem Bildungsministerium. Das waren je nach Bundesland zwischen 83 Prozent (Wien) und 96 Prozent (Kärnten) der Angemeldeten.

Vergleichsweise gering ist derzeit noch der Anteil an außerordentlichen Schülerinnen und Schülern, die laut MIKA-D-Test Förderbedarf in der Unterrichtssprache Deutsch haben und deshalb Deutschförderklassen bzw. -kurse besuchen müssen. Das ist die Zielgruppe für die von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) geplante verpflichtende Sommerschule ab 2026. 17 Prozent No-Shows bei Kindern mit Deutsch-Förderbedarf Heuer waren mit Stand 18. August knapp 7.800 der Kinder und Jugendlichen mit Deutschförderbedarf angemeldet, das ist nicht einmal ein Sechstel der Zielgruppe. Davon auch am Unterricht teilgenommen haben laut Zahlen des Ministeriums rund 6.600 bzw. 83 Prozent der Angemeldeten. Durch die Sommerschul-Pflicht sollen laut Wiederkehr Kinder, die während der Sommerferien kein Deutsch sprechen, zwei Wochen intensive Deutschförderung schon vor Beginn des Unterrichtsjahrs bekommen.