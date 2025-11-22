"Herausragende Verdienste": Ehrenzeichen für Edtstadler und Zadić

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK) hat gestern seine höchste Auszeichnung – das Ehrenzeichen der österreichischen Rechtsanwaltschaft – an zwei Persönlichkeiten der heimischen Rechtspolitik verliehen: Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) und Nationalratsabgeordnete Alma Zadić (Grüne). Im Rahmen eines feierlichen Abends in Wien überreichte ÖRAK-Präsident Armenak Utudjian die Ehrenzeichen und betonte den besonderen Einsatz beider Politikerinnen für den Rechtsstaat.

In ihrer Dankesrede zeigte sich Zadić bewegt und hob die Unterstützung ihres Umfelds hervor. Der gemeinsame Einsatz für einen starken, geschützten Rechtsstaat sei stets ihr Leitmotiv gewesen. Zugleich würdigte sie die österreichische Rechtsanwaltschaft für deren wichtigen Beitrag zur Demokratie und zu rechtsstaatlichen Strukturen.