Ehemalige Flüchtlinge erzählen: "Sie werden hierbleiben, wie wir"

Kemal Smajić floh 1992 als Elfjähriger vom bosnischen Zvornik – einer der ersten Städte, die von der serbischen Armee besetzt wurde – nach Wien. „Wir haben uns sehr kurzfristig entschieden, dass wir das Land verlassen“, erzählt Smajić. Die Familie wollte ursprünglich zu Freunden nach Schweden, die deutsche Grenze war aber geschlossen. Smajić lebte zuerst in einem Notzentrum im 22. Bezirk, später in einer Pfarre, besuchte eine zweisprachige Flüchtlingsschule. Im Gegensatz zu seinen Eltern, für die es keine Integrationsmaßnahmen gab, sei er gut aufgenommen worden.

Dennoch: Mit Anfang 20, als Student, sei er noch davon überzeugt gewesen, nach Bosnien zurückzukehren – wie viele seiner Landsleute. Doch in der alten Heimat lagen nicht nur Gebäude in Trümmern: „Der Krieg hat vielschichtige Opfer. Die sind nicht nur direkt an der Front. Die Gesellschaft wird durch einen Krieg zerstört. Sie wird garantiert nie wieder genau die gleiche sein wie davor.“

Das sei auch der Grund, warum viele Ex-Jugoslawen in Österreich geblieben sind. Die Gesellschaft sei nach dem Krieg „eine komplette andere“ gewesen – korrupt, nationalistisch. „Ich wollte nie, dass meine Kinder in so einer Gesellschaft aufwachsen.“

Wenn er heute Bilder ukrainischer Flüchtlinge sieht, verfällt Smajić in eine Art Schockstarre, schlimme Erinnerungen werden wach: „Ich will mich am liebsten in eine dunkle Ecke verkriechen, wo mich niemand sieht und weinen.“ Smajić glaubt: Je länger der Krieg in der Ukraine dauert, je mehr zerstört wird, umso mehr Menschen werden nicht mehr zurückkehren: „Nicht nur, weil ihre Häuser nicht da sein werden, sondern weil sie komplett in einem anderen Leben sein werden.“ 170.000 geborene Bosnier führen heute ein neues Leben in Österreich. Smajić, gelernter Wirtschaftsinformatiker, arbeitet als Kulturmanager und Gastronom.