Im Spionage-Prozess gegen den ehemaligen Chefinspektor im mittlerweile aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, und einen mitangeklagten Polizisten wird es am Mittwoch Urteile geben. Nachdem Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers bereits am Montag hielten, bekommen in der Früh die beiden Angeklagten noch einmal die Gelegenheit, Schlussworte zu sprechen, bevor sich die Geschworenen zur Beratung zurückziehen werden.

Das dürfte wohl mehrere Stunden dauern, schließlich ist die Anklage im größten Spionage-Prozess der letzten Jahrzehnte recht umfassend. Der Fragenkatalog, den die Geschworenen bei der Klärung der Schuldfrage "abarbeiten" müssen, umfasst immerhin 21 Hauptfragen. Egisto Ott wird angekreidet, im Interesse des russischen Geheimdienstes FSB ohne dienstlichen Auftrag wiederholt Personendaten abgefragt zu haben. Auch mehrere Diensthandys hochrangiger Beamter des Innenministeriums, die 2017 bei einem Bootsausflug in Tulln ins Wasser gefallen waren, sollen von Ott über den ehemaligen Wirecard-Manager Jan Marsalek den Weg zum FSB gefunden haben.