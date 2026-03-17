Peterlik-Prozess: Russischer Botschafter soll diskreten Tipp gegeben haben

Johannes Peterlik ist um einen akkuraten Auftritt bemüht: Er trägt Anzug und Krawatte, und wenn er spricht, bemüht der Diplomat eine gewählte Sprache. Manche würden sagen, er näselt ein wenig, aber das ist ein lässliches Detail. Denn im Saal 303 des Wiener Straflandesgerichts geht es an diesem Tag um eine große Sache: Als Generalsekretär des Außenministeriums und damit als ranghöchster Beamter des Hauses, soll Peterlik 2018 mit dafür verantwortlich gewesen sein, dass geheime Dokumente über Österreich in die Hände von mutmaßlichen russischen Agenten gekommen sind.

Konkret soll Peterlik sechs Teilberichte der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) angefordert haben, in denen der Giftanschlag russischer Geheimdienste im britischen Salisbury auf Sergei Skripal aufgearbeitet wird. Laut Anklage hatte Peterlik dazu nicht nur keinen dienstlichen Anlass. Der Bericht soll von ihm am 5. Oktober 2018 an Egisto Ott, den ehemaligen Chefinspektor des Verfassungsschutzes, weitergegeben bzw. von diesem in dessen privater Wohnung abfotografiert worden sein. Und über Ott, so die Anklage, kam der Bericht bzw. ein Foto und eine Kopie davon zu Jan Marsalek, der gegenüber der britischen Financial Times mit den Details aus dem Bericht geprahlt haben soll. Eines der Details: die chemische Formel für das bei Skripal verwendete Nervengift Nowitschok.

Unterm Strich soll also der höchste Diplomat des Landes mit dafür gesorgt haben, dass sensibelste internationale Dokumente an mutmaßliche Doppel-Agenten weitergegeben wurden. Das ist, im Kern, der Vorhalt, den die Anklage zu belegen versucht. Und den Peterlik vehement bezweifelt. "Es ist nicht nur ein Imageschaden, es schädigt die internationalen Beziehungen", sagte die Staatsanwältin in ihrem Eingangsvortrag. Peterlik wird Amtsmissbrauch und der Bruch der Amtsverschwiegenheit vorgehalten.