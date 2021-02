Edtstadler stellte Frankreichs Oberrabiner Antisemitismus-Strategie vor

Anlässlich ihres Arbeitsbesuchs in Paris besuchte Europaministerin Karoline Edtstadler am Montag die Synagoge Paris, die größte Synagoge Frankreichs. Edtstadler sprach dort mit dem französischen Oberrabbiner Haim Korsia über jüdisches Leben und den steigenden Antisemitismus in Frankreich und ganz Europa und stellte ihm die österreichische Strategie gegen Antisemitismus vor: „Judenhass kennt keine geographischen Grenzen, wir brauchen daher dringend eine umfassende, europäische Strategie gegen Antisemitismus. Die österreichische Strategie kann dafür Impulsgeber und Wegweiser sein. Ich bin froh, dass wir auch hier mit Frankreich gemeinsam an einem Strang ziehen.“

Antisemitismus ist seit Jahren weltweit messbar auf dem Vormarsch. Zwischen 2018 und 2019 stieg die Zahl der Vorfälle gegen Juden um 12 Prozent in den Vereinigten Staaten, um 17 Prozent in Deutschland und um 27 Prozent in Frankreich.