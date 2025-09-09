Österreich will bis 2030 Strom nur mehr aus erneuerbaren Energien, also vor allem Wasserkraft, Windkraft und Photovoltaik, erzeugen. Dazu sind vor allem deutlich mehr Windräder und PV-Kraftwerke nötig. In den vergangenen Jahren haperte der raschere Ausbau oft an langen und komplizierten Genehmigungsverfahren als auch an Blockaden mancher Länder. Am Dienstag wurde deshalb das zweite große Energiegesetz, jenes für den rascheren Ökostromausbau („Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz“, kurz EABG) präsentiert.

Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer, seine Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, SPÖ-Staatssekretärin Michaela Schmidt und Neos-Energiesprecherin Karin Doppelbauer erklärten, warum ihr Gesetzesentwurf erfolgreich sein wird. Bisher habe es bei Erneuerbaren-Projekten oft viele unterschiedliche Zuständigkeiten gegeben. Neu sei nun „eine Behörde mit dem Landeshauptmann, ein Bescheid zur Abwicklung“, sagte Hattmannsdorfer. Neu sind, wie der KURIER am Dienstag berichtete, auch verbindliche Ziele für den Erneuerbaren-Ausbau in den Bundesländern. die Verbindlichkeit soll diese Textpassage aus dem Gesetz gewährleisten: „Wenn die gemeinsame Zielsetzung bzw. die Zielwerte einzelner Bundesländer nicht erreicht werden, hat die Bundesregierung Maßnahmen zu setzen, die eine verpflichtende Erfüllung der Erzeugungsrichtwerte sicherstellen.“ Es blieb offen, was das genau bedeuten könnte.