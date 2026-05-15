EU-Bauernverband sorgt sich um steigende Düngerkosten

Ohne Dünger kann die konventionelle Landwirtschaft nicht überleben, sagt Nikolaus Berlakovich, einst Landwirtschaftsminister und derzeit Vizepräsident des EU-Bauernverbandes Copa-Cogeca. Biolandwirte, ergänzt er, kommen schon auch ohne Dünger aus, aber der größte Teil der europäischen Landwirte ist auf das Einbringen von Stickstoff und Phosphor angewiesen, um die Grundernährung der europäischen Bevölkerung zu gewährleisten.

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Anti-Dumping-Zölle Seit etwa eineinhalb Jahren ist jedoch der Düngerpreis schwer unter Druck. „Begonnen hat es damit, dass die EU-Kommission Sanktionen gegen Dünger aus Russland und Belarus verhängt hat, also eine Strafsteuer. Dann kam Dünger aus den USA, aus der Karibik und Ägypten, diese wurden mit Anti-Dumpingzöllen belegt, was auch diesen Dünger verteuerte. Idee war, dadurch die europäische Düngemittelindustrie zu schützen“, erklärt Berlakovich die Situation. Als neues Problem kam dann der Irankrieg und die Sperre des Seehandels bei Hormus am Persischen Golf. Zuvor kam von dort viel Stick- und Harnstoff nach Europa. Durch den Ausfall seien die Preise abermals gestiegen. Und seit diesem Jahr werden Dünger-Importe in die EU mit dem CO 2 -Grenzausgleichsmechanismus CBAM belegt, also durch die CO 2 -Steuer erneut verteuert. „Wir, als Copa-Cocega-Verband, fordern schon länger, dass der Dünger vom CBAM ausgenommen wird, um diesen für die Bauern wieder erschwinglicher zu machen. Das hat uns die EU-Kommission anfangs auch in Aussicht gestellt“, sagt Berlakovich. Im Gespräch sei als alternative Lösung auch eine Art finanzieller Ausgleich für die Landwirte gewesen. Der Dünger sei bereits um etwa 30 Prozent teurer geworden.