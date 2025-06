„Drill, Baby, drill“, sagt Trump: In Alaska darf nach Öl gebohrt werden

Burgum erklärte, Bidens Verordnung „untergrabe unsere Fähigkeit, heimische Ressourcen zu nutzen, zu einer Zeit, in der die Energieunabhängigkeit Amerikas noch nie so wichtig war wie heute“. Dass die USA bereits der größte Öl- und Gasproduzent weltweit sind, erwähnte er nicht.

Die drei Kabinettsmitglieder der US-Regierung haben nun dort in dieser Woche einen hoch umstrittenen Kurswechsel verkündet: Trump will das größte zusammenhängende Landareal der Vereinigten Staaten zügig für die Öl- und Gasförderung freigeben. Entsprechende Riegel, die Vorgänger-Präsident Joe Biden dem Vorhaben vorschob, sind bereits teilweise gelockert worden.

Es gibt rein wettermäßig schönere Dienstreisen als den Nordwesten Alaskas. Aber wenn Donald Trump „drill, Baby, drill“ ruft, was in Amerika als Chiffre gilt für die unbegrenzte Ausbeutung fossiler Rohstoffe, dann ziehen sich Doug Burgum (Innenminister), Chris Wright (Energieminister) und Lee Zeldin, Chef der Umweltschutzbehörde EPA, den Parka an und jetten dahin, wo Grizzlybären, Karibus, Tausende von Zugvögeln und andere Wildtiere ihr Habitat haben:

Kritiker weisen auf Warnungen hin, die Trumps Unterfangen als problematisch erscheinen lassen: Das 19 Millionen Hektar große Gebiet ist einer der letzten wirklich unberührten Landstriche in den Vereinigten Staaten. Die Gwich'in, eine indigene Gruppe Alaskas, sieht es als heilig an.

Die Gründe liegen für Umweltschützer auf der Hand. Erik Grafe, ein in Alaska ansässiger Anwalt der Organisation „Earthjustice“, sagte, die Ölkonzerne „scheinen zu verstehen, dass Bohrungen in dieser abgelegenen Landschaft zu riskant, zu kompliziert und einfach falsch sind“.

Gemeint war: der Bau von Bohrplattformen, Straßen, Pipelines und Landebahnen für Versorgungsflugzeuge würden die Lebenswelt von Tieren und Menschen massiv stören.

In der aktuellen Situation sind die indigenen Gruppen Alaskas uneins, was von Trumps Plänen zu halten ist. Nagruk Harcharek, Präsident von „Voice of the Arctic Inupiat“, unterstützt die Öl- und Gasprojekte. Dagegen hält Rosemary Ahtuangaruak, ehemalige Bürgermeisterin der Stadt Nuiqsut, die Pläne für „sehr besorgniserregend“. Der Lebensraum von Karibus und Tausenden von Zugvögeln werde dadurch zerstört.