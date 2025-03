Dreierkoalition: Start für das Experiment in Türkis-Rot-Pink

155 Mal hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen schon Kanzler und Minister in seiner Amtszeit angelobt, zudem 21 Staatssekretäre. Dem Staatsoberhaupt merkte man also eine große Routine an, bei dem, was an diesem Montag in seinem josephinischen Trakt der Hofburg am Programm stand: Die nächste Angelobung von 13 Ministerin und 7 Staatssekretären.