Nachruf auf die Bierpartei: Was von Dominik Wlazny übrig bleibt

Freilich: Bei der Bundespräsidenten-Wahl 2022 schaffte Wlazny in Wien noch den beachtlichen zweiten Platz. Zwar deutlich hinter Amtsinhaber Alexander Van der Bellen, aber knapp vor FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz. Bundesweit landete er auf Platz drei (8,3%). Was die Hoffnung nährte, in den Nationalrat einziehen zu können.

Dabei hatte der stets in schwarzer Rockerkluft gekleidete Wlazny die Bierpartei 2015 noch als Spaßprojekt gegründet, das in Wahlkämpfen mit Forderungen wie Bierbrunnen für jeden Bezirk auffiel. Das sollte immerhin reichen, um bei der Wien-Wahl 2020 in elf Bezirksvertretungen einzuziehen. Wlazny selbst wurde Bezirksrat in Simmering.