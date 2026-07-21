Behörden-Apps: Nur mäßige Zufriedenheit mit digitaler Verwaltung

Die Österreicherinnen und Österreicher sind mit den digitalen Verwaltungsservices nur mäßig zufrieden. Das zeigt eine Studie der Boston Consulting Group (BCG). Demnach nutzen 42 Prozent der Befragten digitale Regierungsdienste mindestens einmal pro Woche. 70 Prozent haben außerdem eine neutrale bis positive Einstellung zu KI.

Für die internationale Studie „Digital Government Citizen Survey 2026“, die alle zwei Jahre erstellt wird, wurden 48.500 Personen aus 44 Ländern - darunter vorwiegend OECD-Länder - online befragt, die sich als regelmäßige Internet-Nutzer sehen. In Österreich waren das 509 im Zeitraum Februar und April 2026. Die Schwankungsbreite beträgt dabei fünf Prozent.

Dabei liegen die Ergebnisse der Österreich-Befragung zumeist im globalen Schnitt. International ist die Zufriedenheit mit digitalen Verwaltungsservices in zehn Jahren von 79 Prozent auf 66 Prozent gesunken. In Österreich sei dies ähnlich, konkrete Zahlen werden nicht genannt. Der Rückgang wird etwa auf mangelnde Benutzerfreundlichkeit, technische Fehler und wachsende Ansprüche zurückgeführt, die sich zunehmend an privaten Anbietern orientieren.