Diakonie fordert eine Milliarde Euro für Kinder-Therapieplätze

Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser fordert eine Milliarde Euro, um die Versorgung an Therapieplätzen für Kinder auszubauen. Zehntausende Kinder würden derzeit nicht die notwendige Therapie erhalten. Deshalb sei der Ausbau von kassenfinanzierten Therapieplätzen und psychosozialen Notdiensten - auch außerhalb der Ballungszentren - notwendig. Die Pandemie habe die psychischen Probleme bei Kindern verschlimmert, so Moser in einer Aussendung am Donnerstag.

Kopfschmerzen, Einschlafschwierigkeiten, Niedergeschlagenheit und Essstörungen hätten bei Kindern zugenommen. Vor allem jene, die in beengten Wohnsituationen mit geringem Einkommen leben, würden besonders unter den psychischen Auswirkungen der Pandemie leiden. Es gäbe zu wenig kostenfreie Therapieplätze und zu lange Wartezeiten. "Leistbare und verfügbare therapeutische Hilfen sind aber ganz entscheidend für das gute Aufwachsen von Kindern, die gesundheitliche Probleme haben", meinte Moser.