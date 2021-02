Der Asylstreit und die Lehren für die Koalition

Das Abschieben von Schulmädchen ist ja tatsächlich schwer erträglich und polarisiert die Politik genau so wie die Bevölkerung. Aber dieser Streit hat darüber hinaus bloßgelegt, dass diese Koalition kein gemeinsames Fundament hat. Es geht nicht nur um die viel zitierten zwei politischen Welten, sondern auch um mangelnde persönliche Wertschätzung. Da prallt Moral auf Machtpragmatismus.

Die ÖVP unternimmt aber auch nicht den geringsten Versuch, ihrem kleinen Koalitionspartner entgegenzukommen. Sie lässt die Grünen eiskalt abblitzen – in der Sache selbst, aber auch bei einem gesichtswahrenden Ausstieg. Als Werner Kogler am Donnerstag ankündigte, eine Kommission werde Vorschläge für die bessere Berücksichtigung von Kinderrechten in Asylverfahren erarbeiten, deklassierte die ÖVP die neue Kommission postwendend zum Krenreib-Gremium: Am Asylrecht werde nichts geändert. Punkt.