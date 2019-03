„Demokratieschädlich“: Evangelische Synode geht auf Distanz zur Regierung

Die Evangelische Kirche prüft rechtliche Schritte gegen die Feiertagsregel und ermöglicht die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare im Gottesdienst. „An der Basis kocht es“, sagt Peter Krömer zum KURIER. Krömer ist Präsident der Synode der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich. Am Samstag traf sich das „Kirchenparlament“ in Wien zu einer Sondersitzung. Und bei dieser wurde eine ganze Reihe an Beschlüssen gefasst, die der Bundesregierung so gar nicht zupasskommen.

So widerspricht die Synode der Darstellung, man begrüße die nun getroffenen Regelung zum Karfreitag. „Entgegen den Behauptungen in der Öffentlichkeit liegt keine Zustimmung der Kirche – auch nicht des Bischofs – zur Regelung der Bundesregierung vor“, sagt Krömer.