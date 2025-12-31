Was muss man wissen, will man sich in der Demokratie halbwegs auskennen? Geht es darum, wie ein Parlament funktioniert und wie Verfassungsgesetze entstehen? Oder gar, welche Ministerien und Behörden es gibt – und was sie so tun? Dirk Lange sieht die Sache etwas anders. Für ihn ist Demokratie nicht bloß die „hohe Politik“, die sich irgendwie in Institutionen abbildet. Demokratie beginnt für den Universitätsprofessor im Kleinen. Lange leitet das Demokratiezentrum in Wien und stellt sich deshalb seit jeher die Frage: Wie kann man die Demokratie weiterentwickeln und zukunftsfit machen? Oder, wie es seit Kurzem heißt: Wie kann die liberale Demokratie resilienter und wehrhafter gegen autoritäre Tendenzen werden?

Demokratie bilden! Ein Essay Demokratie beginnt im Kleinen – zum Beispiel beim Anstehen an der Supermarktkassa.

Das ist, vereinfacht gesagt, die These, die sich durch den Essay von Dirk Lange und Tobias Doppelbauer zieht. Woher kommen Zivilcourage und demokratische Grundhaltungen? Lange und Doppelbauer geben darauf kurzweilig und sehr einfach zu verstehende Antworten und fordern mehr Demokratiebildung. Demokratie bilden!

128 Seiten

Anton Pustet Verlag, 20 Euro.

Konflikt als Kern Erst kürzlich hat Lange einen Essay („Demokratie bilden!“) herausgebracht.

Und einer seiner zentralen Sätze lautet: Demokratie ist mehr als die Geschichte und Funktionsweise von Institutionen. Sie ist eine Art zu leben, ist soziale Praxis. Wobei hier viele Menschen einem Irrtum aufsitzen: „Die Demokratie ist keine Harmonielehre, das Gegenteil ist der Fall: Konflikt ist der zentrale Gegenstand des Politischen und der Demokratie“, sagt Lange im Gespräch mit dem KURIER. Insbesondere in den Schulen, die Lange als Demokratieforscher im Fokus hat, ist dieses Prinzip so noch lange nicht angekommen. „Tagesaktuelle Themen wie die Frage der Migration oder der Krieg im Nahen Osten sind heute im Alltag der Jugendlichen präsent. Deshalb müssen sie ganz selbstverständlich in der Schule Thema sein.“

Dass derlei Inhalte Lehrkräfte bisweilen überfordern, stellt Lange nicht in Abrede. „Das liegt unter anderem daran, dass die Pädagogen keine fundierte sozialwissenschaftliche Ausbildung haben.“ Es ändere aber nichts daran, dass die Themen im Unterricht behandelt werden müssten. „Immerhin gibt es pädagogische Methoden, wie man die entstehenden Konflikte bewältigen kann.“ Gerade was Jugendliche angehe, seien die Zeiten hoch politisiert – und deshalb ausnehmend spannend. „Vor 20 Jahren musste sich die Gesellschaft noch überlegen, wie man Jugendliche für Politik interessieren könnte. Das hat sich deutlich geändert. Die politische Welt ist enorm präsent bei Österreichs Jugendlichen.“ Als Verstärker wirken hier die sogenannten Sozialen Medien. „Sie sind politische Räume“, befindet Lange. „Dementsprechend politisch aufgeladen ist der Alltag der Jugendlichen.“