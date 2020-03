Viel Kritik an Schutzmaskenpflicht beim Einkauf

Wegen bestehender Lieferengpässe für Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS-Operationsmasken), die die Regierung für diese Maßnahme vorsieht, würden die Händler - vor allem kleinere und selbstständige Nahversorger - "frühestens in den kommenden Wochen mit der Ausgabe an die Kunden starten können", so der Handelsverband. Die Branche habe aber generell Verständnis für die Maßnahme und werde dem "Wunsch der Bundesregierung selbstverständlich nachkommen", so Will weiter.