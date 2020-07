Wien statt Korfu: Passagiere mussten am Boden bleiben

Es hätte so schön sein können: Die drei Familien aus Niederösterreich würden jetzt am Strand von Korfu flanieren, die Sonne genießen und sich in die Wellen stürzen. So war der Plan – doch es kam alles ganz anders. Als die sechs Erwachsenen und fünf Kinder nämlich am Freitag am Flughafen Schwechat bei Ryanair einchecken wollten, hieß es plötzlich: Alle elf müssen in Wien bleiben.

Vollbepackt mit nörgelnden Kindern stehen die Urlauber ratlos am Schalter und verstehen die Welt nicht mehr: Hatten sie doch wie für die Einreise nach Griechenland gefordert, einen QR-Code für jeden Erwachsen beantragt – die Kinder hatten sie in dem Formular bei den Eltern eingetragen, ein entsprechendes Feld gab es ja dafür.