Drexler fordert zumindest organisatorische Erleichterungen für die Schulen, etwa bessere Informationen darüber, welche Coronaregeln bei etwa Schulskikursen gelten und - wo notwendig - leichten Zugang der Schülergruppen zu Testinfrastruktur.

Auch die Einrichtung eines Stornofonds, wie es ihn im vergangenen Schuljahr gab, wäre aus Drexlers Sicht eine große Erleichterung. Vielen Eltern wäre es nämlich wichtig, dass mehrtägige Schulveranstaltungen wieder ermöglicht werden, betont er. "Die Schüler haben diese Veranstaltungen in den vergangenen Semestern vermisst und für den sozialen Zusammenhalt sind sie wesentlich."

Soziale Isolation

Auch Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger mahnt die Schulen zur Durchführung von Schulveranstaltungen. Die vergangenen eineinhalb Schuljahre seien von sozialer Isolation geprägt gewesen, das habe sich massiv auf die psychische Gesundheit ausgewirkt.

"Wie immer steht für uns die Gesundheit an oberster Stelle, aber wir warnen stark vor ersatzlosen Streichungen der Schulreisen. Den Schülerinnen und Schüler macht das Fehlen der Gemeinschaft, die ihnen die vergangenen Jahre genommen wurde, sehr zu schaffen." Sollten Schulreisen nicht durchgeführt werden können, plädiert sie für Alternativen wie Ausflüge mit Übernachtung in einem Nachbarbundesland oder Reisen in Österreich.

Faßmann empfiehlt Risikoanalyse und Storno-Check

Im Bildungsministerium wird auf APA-Anfrage betont, dass Schulveranstaltungen, sofern möglich, auch in diesem Schuljahr stattfinden sollen. "Kinder versäumen sonst wesentliche Erfahrungen, an die sie sich ihr Leben lang erinnern werden. Aufgrund der aktuell volatilen Situation ist aber eine Risikoanalyse und ein Check der Stornobedingungen vorab wichtig", wird Ressortchef Heinz Faßmann (ÖVP) zitiert.

Die NEOS hatten zuletzt das Ministerium aufgefordert, etwas gegen die Verunsicherung an den Schulen puncto Schulveranstaltungen zu unternehmen. "Ich erwarte mir hier mehr Unterstützung durch das Ministerium und vor allem eine Klarstellung, dass alles unternommen werden soll, damit diese für Kinder und Jugendliche sozial wichtigen Ereignisse stattfinden können. Das sind Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben", so Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre.