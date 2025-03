NÖ-Corona-Fonds: Ein Bürger kassierte 25.000 für gleich 5 Vereine

Wörtlich heißt es im Bericht zu diesem Fall: "Für fünf dieser 25 Vereine stellte der Vereinsobmann am 20. Dezember 2023 jeweils einen Förderantrag (für jeweils ein Projekt) in Höhe der maximalen Fördersumme von 5.000 EUR. Die Vereine gaben als größten Kostenposten jeweils 3.500 EUR für Honorare für Vortragende und „Verwaltungs- und Organisationsaufgaben“ an. Die Förderanträge für alle fünf Vereine waren ident, die Projektbeschreibungen waren wortgleich und planten jeweils eine „Informationsveranstaltung für Impfopfer-Aufklärung“ in unterschiedlichen Bezirken Niederösterreichs.



Die fünf übermittelten Förderanträge befand der juristische Koordinator der Fachabteilung am 21. Dezember 2023 für vollständig und leitete sie an das Büro des Landesrats „mit Ersuchen um Erklärung der Förderwürdigkeit“ weiter. Am 8. Februar 2024 meldete das Büro des Landesrats zurück, dass nach Durchsicht der Anträge kein Umstand aufgefallen sei, der gegen die Förderwürdigkeit spreche, und ersuchte um eine abschließende Prüfung durch die Fachabteilung; danach wäre der Genehmigungsprozess so rasch wie möglich zu starten. Die Fachabteilung leitete in der Folge den formalen Prozess zur Erstellung des Zuerkennungsschreibens im LAKIS ein. Am 14. Februar 2024 genehmigte der Landesrat die Förderzusagen (für in Summe 25.000 EUR).