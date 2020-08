Corona-Hilfen, oder: "Sonst stehe ich ohne Hosen da"

"Semitraditionell pikiert“ sind die Anzüge. Unzählige davon – in allen Farben und Fassonen – hängen akkurat in zwei Reihen. Doch nicht unsichtbare Nähte sind das bestimmende Thema, sondern das unsichtbare Virus, das Alltag wie Arbeit determinieren. „Wir hatten vier Wochen zu und drei Mitarbeiter in Kurzarbeit“, sagt Martin Sturm. Der Herrenausstatter am Wiener Parkring gehörte ob seiner Geschäftsgröße – unter 400 Quadratmetern – zu den ersten, die wieder aufgemacht haben. Der erste Gedanke am Tag nach dem Lockdown? "Was, wenn wir jetzt dastehen, und die Tür geht nicht auf?“ Die Tür ging auf – doch etwas ist anders.