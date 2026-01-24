CO2-Grenzsteuer: Totschnig will Dünger ausnehmen

Seit Anfang des Jahres ist die CO 2 -Grenzsteuer CBAM „scharf“ gestellt: Dieser CO 2 -Grenzausgleichsmechanismus (Carbon Border Adjustment Mechanism, kurz CBAM) der EU wurde eingeführt, um ein vergleichbares CO 2 -Bepreisungsniveau zwischen in der EU produzierten und importierten Waren sicherzustellen. Damit sollen Carbon Leakage – die Verlagerung emissionsintensiver Produktion in Drittstaaten mit keinen oder weniger strengen Klimaschutzvorgaben – verhindert und Anreize für Drittstaaten zur Einführung von CO 2 -Bepreisung gesetzt werden.

Der CBAM gilt etwa für Eisen und Stahl, für Aluminium, Zement und eben Düngemittel.

Am Montag wird Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig im EU-Ministerrat eine Petition, gerichtet an die EU-Kommission, einbringen: Er fordert darin ein Maßnahmenpaket, weil Düngemittel „in den vergangenen Jahren stark gestiegen sind und mittlerweile bis zu 30 Prozent der Produktionskosten ausmachen“. Totschnig fordert einerseits, Düngemittel vom CBAM gleich wieder auszunehmen und Geld für Landwirte, um diesen Wettbewerbsnachteil zu entschädigen. „Klimaschutz muss gemeinsam mit den Betroffenen gestaltet werden. Er darf nicht auf Kosten der Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln oder eines einzelnen Sektors gehen“, so Totschnig.