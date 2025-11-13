"Plan Z": So will Christoph Wiederkehr das Bildungssystem umbauen

Tiefgreifend umkrempeln will Minister Christoph Wiederkehr (Neos) das heimische Bildungssystem. In einer Grundsatzrede am Donnerstag im Wiener Museumsquartier stellte er seinen „Plan Z“ (das Z steht für Zukunft) vor.

Damit will Wiederkehr auf die Herausforderungen der Gegenwart reagieren: „Wir befinden uns in einer Transformation von einer Wissens- zu einer Kompetenzgesellschaft. Die Fähigkeit, sich ständig anzupassen, sind entscheidend, nicht Wissen alleine“, so Wiederkehr.

Er ortet große Herausforderungen durch Polarisierung in den Sozialen Medien, Künstlicher Intelligenz, durch gespaltene Gesellschaft. „Die Schule bereitet heute nicht auf das Leben vor. Ganze Jobs werden durch die KI ersetzt werden, die Verunsicherung ist entsprechend groß“, so der Minister.

Und weiter: „Bildung endet nicht mit einem Zeugnis, sondern mit der Fähigkeit, das eigene Leben selbstbestimmt gestalten zu können und in der Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen, für seinen Lebensunterhalt sorgen zu können. Das kann die Schule derzeit nicht leisten.“

Plädoyer für Leistung

Der Minister hält auch ein Plädoyer für Leistung. Diese sei mit Anstrengung verbunden, der Lohn sei aber groß.