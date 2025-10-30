Christian Stockers Rücken-Operation ist erfolgreich verlaufen

Die Rücken-Operation von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist erfolgreich verlaufen, teilt sein Büro mit. Wie berichtet, hatte sich der Kanzler nach anhaltenden Rückenbeschwerden am Mittwoch dem chirurgischen Eingriff unterziehen.

"Nach dem Spitalsaufenthalt wird der Bundeskanzler einige Zeit von zuhause aus seine Amtsgeschäfte wahrnehmen", heißt es in seinem Büro, wo man sich herzlich für die zahlreichen Genesungswünsche bedankt. Wie berichtet wird Stocker während seiner Abwesenheit im Anlassfall von Vizekanzler Andreas Babler oder Staatssekretär Alexander Pröll vertreten.