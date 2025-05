Stocker hielte an Wöginger auch bei Verurteilung fest

ÖVP-Chef Christian Stocker würde an Klubobmann August Wöginger auch im Fall einer erstinstanzlichen Verurteilung in der Finanzamts-Causa Braunau festhalten. Im profil-Interview meint der Kanzler, selbst dann werde sich an seiner Unterstützung für Wöginger nichts ändern. Ohnehin kann sich Stocker nicht vorstellen, dass der Klubchef verurteilt wird.