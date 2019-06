BZÖ Kärnten tritt bei NR-Wahl mit "Allianz der Patrioten" an

Das Bündnis Zukunft Österreich wurde im April 2005 nach einem internen Zerwürfnis von ehemaligen Mitgliedern der FPÖ rund um Jörg Haider gegründet. Die damalige schwarz-blaue Koalition unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel wurde somit zu einer ÖVP-BZÖ-Koalition, die FPÖ in die Opposition gedrängt.

In den folgenden Wahlen schaffte das BZÖ stets den Einzug in den Nationalrat, bis Zugpferd und Parteichef Jörg Haider im Jahr 2008 tödlich verunglückte. 2013 scheiterte die Partei schließlich an der Vier-Prozent-Hürde, auch 2017 konnte man kein Mandat ergattern.

In den letzten Jahren fiel die Partei vor allem durch interne Streitigkeiten, Geldprobleme und stetig sinkende Wahlergebnisse auf. Selbst in der ehemaligen Hochburg Kärnten erreichte das BZÖ bei der Landtagswahl 2018 nur 0,38 Prozent. Diese Landespartei ist es nun, die auf Bundesebene nach mehr als sechs Jahren für den Wiedereinzug in den Nationalrat sorgen will.