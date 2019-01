Buwog-Prozess: Schlammschlacht zwischen WKStA und Grasser-Verteidigung

Bevor sich das Gericht dieser Causa widmen kann, mussten die Verfahrensbeteiligten am letzten Verhandlungstag des Vorjahres einige Protokollberichtigungen vornehmen. Geplant war, damit auch am heutigen 72. Verhandlungstag fortzufahren.

Überraschender Antrag

Doch bereits in der Früh ließ Grassers Anwalt Norbert Wess mit einem Antrag aufhorchen. Er beschuldigte die Staatsanwaltschaft, monatelang ein „Schattenverfahren“ geführt zu haben, also in einem bereits laufenden Verfahren noch weiter ermittelt zu haben. Zur Erklärung: Wird Anklage eingebracht, müssen die Ermittlungen abgeschlossen sein. Da die Staatsanwälte Denk und Marchart aber trotzdem weiter gegen Grasser ermittelt hätten, besteht in Wess‘ Augen der Verdacht des Amtsmissbrauchs.