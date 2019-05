Buwog-Prozess: Belastungszeuge muss erneut aussagen

Schon die erste Vernehmung von Michael Ramprecht im Korrputionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere hatte für Aufsehen gesorgt. Am heutigen Donnerstag steht er neben Jürgen K., einem früheren Mitarbeiter der Investmentbank Lehman Brothers, noch einmal auf der Zeugenliste. Die ehemalige Mitarbeiterin, die eigentlich am Vormittag aussagen hätte sollen, hat sich entschuldigt.

Bis Sommer 2001 war Ramprecht Kabinettsmitarbeiter von Grasser, dann wechselte er in die Bundesbeschaffungsgesellschaft. Außerdem war er Mitglied jener Kommission, die die Investmentbank für die Abwicklung der Privatisierung ausgewählt hatte. Schon das sei laut Ramprecht ein abgekartetes Spiel gewesen. Der angeklagte Immobilientycoon Ernst Plech (er ist nicht verhandlungsfähig) habe ihm damals gesagt „Der Minister will Lehman Brothers.“ Tatsächlich wurde in weiterer Folge die Bank beaufragt.