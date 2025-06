Unter den lediglich beratenden Mitgliedern sind etwa Bundesschulsprecherin Mira Langhammer, Anna Schwabegger von der Bundesjugendvertretung, Peter Koren von der Industriellenvereinigung oder der Adjutant des Bundespräsidenten, Andreas Rotheneder. Ergänzt werden sie von Vertretern der Trägerorganisation Zivildienst, des Gewerkschaftsbunds, der Arbeiter- und der Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer, dem Arbeitsmarktservice oder der Jugendsektion im BKA.

Tanner verweist auf sicherheitspolitische Lage

Tanner verwies in einer Aussendung auf die sicherheitspolitische Lage in Europa, die sich "durch den Angriffskrieg auf europäischem Boden und durch weltweite Krisenherde dramatisch verschlechtert" habe. Dazu kommen Naturkatastrophen oder mögliche Blackouts. Vor diesem Hintergrund habe die militärische Landesverteidigung immer mehr an Bedeutung gewonnen, und das Bundesheer als "strategische Reserve" sei besonders gefordert. Wichtig sei daher, sich "mit der personellen Befüllung und Ausgestaltung der Wehrpflicht" zu befassen, die nicht nur rein militärisch, sondern gesamtstaatlich betrachtet werden müsse, so die Verteidigungsministerin.