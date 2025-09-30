Nach 50 Jahren Dienstzeit: General Brieger im Ruhestand

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der frühere Generalstabschef des Bundesheeres und ehemalige Vorsitzende des Militärausschusses der Europäischen Union, General Robert Brieger, hat nach 50 Jahren Dienstzeit seine Laufbahn beendet. Am Dienstag trat Brieger in den Ruhestand, wie das Ministerium in einer Aussendung mitteilte. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) dankte Brieger und würdigte ihn. "Mit General Robert Brieger verabschieden wir einen herausragenden Soldaten, der das Bundesheer über Jahrzehnte maßgeblich geprägt hat", wurde Tanner in einer Aussendung zitiert: "Für sein Engagement, seine internationale Erfahrung und seine Führungsstärke danke ich herzlich und wünsche einen wohlverdienten Ruhestand."

Brieger bekleidete bis Ende Mai den Posten des Vorsitzenden des Militärausschusses der Europäischen Union (CEUMC). Brieger war bis dato der einzige Österreicher in diesem Amt, das er 2022 antrat und nach der regulären Amtszeit von drei Jahren nun übergab. 50 Jahre Dienstzeit Brieger absolvierte nach der Matura im Jahr 1975 seinen Grundwehrdienst. Im Anschluss durchlief der gebürtige Wiener die Theresianische Militärakademie in der Waffengattung Panzer. Nach erfolgreichem Abschluss im Jahr 1979 diente er als Kommandant eines Aufklärungszuges in Mautern und später als Kompaniekommandant in Zwölfaxing. Von 1985 bis 1988 absolvierte er den Generalstabslehrgang. Anschließend war Brieger Stabschef der 9. Panzergrenadierbrigade in Götzendorf und danach in Leitungsfunktionen im Verteidigungsministerium, verantwortlich unter anderem für die militärstrategische Führung sowie die Planung und Vorbereitung von In- und Auslandseinsätzen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © HBF/Carina Karlovits General Robert Brieger mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.