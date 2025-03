Was verdient ein Bürgermeister und in welchem Bundesland am meisten?

Geht es nach Johannes Pressl so kann es "die Ausbildung für das Amt gar nicht geben", so der Gemeindebundpräsident in der ORF-Pressestunde. '

Eine gute Bürgermeisterin oder ein guter Bürgermeister zu sein, das hänge immer auch von den Berufsjahren und der damit verbundenen Erfahrung zusammen.

Nach Negativ-Beispielen der jüngeren Vergangenheit gefragt - Alfred Riedl oder Hannes Koza - hält Pressl fest, dass es sich um Einzelfälle handle und "niemand rechtlich etwas falsch gemacht hat". Er verweist auf das Gelöbnis, das jede und jeder abgibt. "Wir geloben Unparteilichkeit, wir geloben Uneigennützigkeit, wir geloben Einhaltung der Gesetze."

Die Aufgaben würden immer mehr, der Druck immer größer und damit auch die Schwierigkeiten, Menschen zu finden, die das Amt anstreben. Das hat auch mit der Bezahlung zu tun, denn Bürgermeisterinnen und Bürgermeister verdienen unterschiedlich. Je nach Bundesland und Einwohnerzahl klafft das Bruttogehalt auseinander.

"Wir arbeiten konsequent daran, die Bezahlung der Bürgermeister auch der Herausforderung anzupassen", sagt der Gemeindebundpräsident.

Der Beruf sei nicht nur der eines Politikers, sondern auch der eines Geschäftsführers. Da man als Bürgermeister auch haftet, müsse auch gleich einem Geschäftsführergehalt entlohnt werden. Doch das ist nicht der Fall, wie ein Blick in die Gehaltstabelle zeigt. Wer in Westösterreich ein Bürgermeisteramt anstrebt, der wird weit besser bezahlt als im Burgenland. Doch die Bezahlung sei, wie der Gemeindebundpräsident einwirft, kein Entscheidungskriterium. "Mit Geld haben wir noch nie eine Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister ins Amt gelockt." Man arbeite jedenfalls daran, Gehaltshöhen wie jene in der Wirtschaft zu erzielen.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, der gleichzeitig auch Landeshauptmann ist, ist gleichsam außen vor im Gehaltsvergleich. Er verdient von Gesetzes wegen 200 Prozent des gesetzlich festgelegten Ausgangsbetrags von Politikergehältern. Seit 1. Jänner 2020 beträgt der Ausgangsbetrag monatlich 9.091,64 Euro.

Ludwigs Amtskollegen in den anderen acht Bundesländern verdienen laut Gemeindebund zwischen 2.500 Euro und 16.464 Euro. Wie es bis zu dieser vielfachen Differenz kommt?