Unis wollen 18 Milliarden Euro für Periode 2028 bis 2030

Die Universitäten gehen für die anstehenden Budgetverhandlungen über die Leistungsvereinbarungsperiode 2028 bis 2030 von einem Finanzbedarf von 18 Mrd. Euro aus. Das entspricht einem Plus von 1,5 Mrd. Euro gegenüber der laufenden dreijährigen Periode bzw. einer jährlichen Steigerung von knapp drei Prozent. "Wir haben konservativ geschätzt und wollen den Bogen nicht überspannen", so die Präsidentin der Universitätenkonferenz, Brigitte Hütter, zur APA.

Grundsätzlich muss das Budget der Universitäten für eine dreijährige Periode zwar erst im Herbst des jeweils vorvorigen Jahres feststehen. Aufgrund der geplanten Erstellung eines Doppelbudgets für 2027/28 müssen die Zahlen aber schon in diesem Haushalt abgebildet sein.

Die Universitätenkonferenz (uniko) hat ihre Berechnungen bereits dem Wissenschaftsministerium übermittelt. "Wir haben einerseits den Grundbedarf der Universitäten und andererseits den allgemeinen Konsolidierungskurs abgewogen." Dazu komme, dass die Inflationsrate der kommenden Jahre schwer vorherzusehen sei - hier stehe noch eine Prognose des Wirtschaftsforschungsinstituts aus, die für April erwartet wird.